Manisa'da IŞİD operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Manisa'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü IŞİD üyelerine para gönderdiği öne sürülen Suriyeli E.E. (27) ile aynı ülkeden İ.E. (26) hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, İ.E, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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