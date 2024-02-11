Kırklareli Belediyesi'ne ait şirket binası kundaklandı: Şüpheli gözaltına alındı, başkan Kesimoğlu açıklama yaptı

Kırklareli Belediyesi'ne ait şirket binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Binanın kundaklandığı belirlenirken şüpheli Ü.T. polis ekiplerince yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 11.02.2024 - 12:42
Kırklareli Belediyesi'ne ait şirket binası kundaklandı: Şüpheli gözaltına alındı, başkan Kesimoğlu açıklama yaptı
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Kırklareli Belediyesi'ne ait personel, organizasyon ve tanıtım işlerinin yürütüldüğü Karakaş Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'ndeki şirket binasının giriş katındaki ofiste, gece saatlerinde yangın çıktı.

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler alevleri söndürürken; incelemede, Ü.T.'nin camları kırıp, yanıcı madde ile ofisi ateşe verdiği tespit edildi. Şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, olay yerine gelen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu açıklama yaptı.

"SAKİN KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kesimoğlu, "Olaya anında itfaiyemiz ve polisimiz müdahale ederek hem yangın söndürüldü hem de saldırgan bir kişi yakalandı. Olayla ilgilenen ve hemen yanımıza gelen başta Sayın Valimiz Birol Ekici ve İl Emniyet Müdürümüz Sinan Çamuroğlu olmak üzere tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Şükürler olsun ki hiçbir çalışanımız bu saldırıdan zarar görmedi. Ortamı germek isteyen, bir yerlere saldırılar başlatan kim varsa ona da, onun hedefine de lanet olsun. Biz sonuna kadar sakin kalmaya, itidalli davranmaya ve etrafımızı sağduyuya çağırmaya devam edeceğiz" dedi.

 

 


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