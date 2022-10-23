Manisa’da kadın cinayeti: Eşini öldürdü, yöneticiliği bırakmak için gittiği komşusunun ihbarıyla yakalandı
Manisa'da 65 yaşındaki Zafer Zeybek, eşi Huriye Zeybek'i bıçaklayarak öldürdü. Zafer Zeybek, iddiaya göre cinayetin ardından apartman yöneticiliğini bırakmak için komşusuna evrakları götürdü. Ancak komşusu Zeybek'in şüpheli halleri üzerine ihbarda bulundu ve zanlı polis tarafından yakalandı.
Olay, dün akşam 22.45 sıralarında Şehzadeler ilçesi, Peker Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi üzerindeki Kırçal apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zafer Zeybek (65), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Huriye Zeybek'i (60) bıçakladı.
Talihsiz kadın karın bölgesine aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, apartman yöneticisi olduğu öğrenilen Zafer Zeybek, apartman yöneticiliğini bırakmak için evrakları üst komşusuna götürdü. Zafer Zeybek’in üstünün kanlı ve davranışlarının normal olmadığının farkına varan komşusunun ihbarı üzerine apartmana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Huriye Zeybek'in hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri Zafer Zeybek’i suç aletiyle yakaladı.
Koca gözaltına alınırken, Huriye Zeybek'in cansız bedeni Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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