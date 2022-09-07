Manisa'da kamyon motosiklete çarptı: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

07 Eylül 2022 Çarşamba, 09:11

S.G. (68) idaresindeki 41 YE 667 plakalı kamyon, Kurtuluş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda geri manevra yaparken Alper B.'nin (16) kullandığı 45 AGY 517 plakalı motosiklete çarptı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Alper B., Manisa'ya sevki sırasında yolda durumunun ağırlaşması üzerine Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü S.G, gözaltına alındı.