Manisa'da kamyon motosiklete çarptı: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.
S.G. (68) idaresindeki 41 YE 667 plakalı kamyon, Kurtuluş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda geri manevra yaparken Alper B.'nin (16) kullandığı 45 AGY 517 plakalı motosiklete çarptı.
KURTARILAMADI
Ağır yaralanarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Alper B., Manisa'ya sevki sırasında yolda durumunun ağırlaşması üzerine Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü S.G, gözaltına alındı.
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