Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi

06 Eylül 2022 Salı, 16:05

İstanbul -İzmir seferi sırasında dün gece Çanakkale Boğazı girişinde tıbbi tahliye talebinde bulunan Costa Venezıa gemisindeki bir kazazede, büyük gemilere rahatlıkla yanaşabilen ve manevrayı imkanı geniş pilot botu ile alınarak Gelibolu?da sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Tahliye anı kameralara yansıdı.



