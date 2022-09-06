Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
Çanakkale Boğazı girişindeki bir gemide gemide bulunan kazazede, yardım çağrısı üzerine pilot botu ile alınarak Gelibolu'da sağlık ekiplerine teslim edildi.
İstanbul -İzmir seferi sırasında dün gece Çanakkale Boğazı girişinde tıbbi tahliye talebinde bulunan Costa Venezıa gemisindeki bir kazazede, büyük gemilere rahatlıkla yanaşabilen ve manevrayı imkanı geniş pilot botu ile alınarak Gelibolu?da sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Tahliye anı kameralara yansıdı.
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