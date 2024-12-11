Manisa'da karbonmonoksit gazı can aldı: 68 yaşındaki kişi öldü
Manisa’nın Salihli ilçesinde yalnız yaşayan ve yaktığı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 68 yaşındaki Bayram Önal hayatını kaybetti.
Salihli’nin Kurtuluş Mahallesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen Bayram Önal’dan haber alamayan komşuları, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir vasıtasıyla içeri giren ekipler, Önal’ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bayram Önal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
GAZDAN ZEHİRLENDİ
Cumhuriyet Savcısı nezaretinde yapılan ilk incelemede, Önal’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirlendi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Bayram Önal’ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Op. Dr. Dericioğlu başında poşetle ölü bulundu
- 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
- Suriyeliler memleketine gidiyor
- Yaş sınırlaması Meclis’te
- Marmaray'da seferler durduruldu!
- Suriye'de herkesin konuştuğu ölüm listesi
- İlber Ortaylı canlı yayını terk etti!
- Apple'dan 'şifre' talebine yanıt!
- Erdoğan'dan işgale 'isimsiz' tepki
- Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama