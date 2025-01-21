AKP’ye geçen Zorlu’ya AKP trolünden ‘köpek’ benzetmesi

Yayınlanma: 21.01.2025 - 18:55

Güncelleme: 21.01.2025 - 18:55

Ankara Milletvekili ve İYİ Parti'nin Meral Akşener döneminde parti sözcülüğü yapan Kürşad Zorlu AKP'ye geçti.

Zorlu'ya bugünkü AKP Olağanüstü Ankara kongresinde rozetini de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

AKP trolü Furkan Bölükbaşı ile yaklaşık 5 ay önce Zorlu ile sosyal medya hesabından kavga etmişti.

Zorlu da Bölükbaşı'nın gönderisini alıntılayıp, "Hoşt köpek" demişti.

Bölükbaşı, Zorlu AKP'ye geçer geçmez kendisine köpek diyen Zorlu'ya yanıt verdi. Bölükbaşı şunları ifade etti:

“Gel dedik geldin. Bundan sonra kalk dediğimizde kalkacaksın. Otur dediğimizde oturacaksın. Konuş dediğimizde konuşacaksın. Sus dediğimizde susacaksın.”