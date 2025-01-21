AKP’ye geçen Zorlu’ya AKP trolünden ‘köpek’ benzetmesi

AKP'ye geçen eski İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, AKP'li troll Furkan Bölükbaşı'nın diline düştü. Bölükbaşı, Zorlu’ya "Kalk dediğimizde kalkacaksın. Otur dediğimizde oturacaksın" ifadelerini kullandı.

AKP’ye geçen Zorlu’ya AKP trolünden ‘köpek’ benzetmesi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2025 - 18:55

Ankara Milletvekili ve İYİ Parti'nin Meral Akşener döneminde parti sözcülüğü yapan Kürşad Zorlu AKP'ye geçti. 

Zorlu'ya bugünkü AKP Olağanüstü Ankara kongresinde rozetini de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

AKP trolü Furkan  Bölükbaşı ile yaklaşık 5 ay önce Zorlu ile sosyal medya hesabından kavga etmişti.

Zorlu da Bölükbaşı'nın gönderisini alıntılayıp, "Hoşt köpek" demişti.

Bölükbaşı, Zorlu AKP'ye geçer geçmez kendisine köpek diyen Zorlu'ya yanıt verdi. Bölükbaşı şunları ifade etti:

“Gel dedik geldin. Bundan sonra kalk dediğimizde kalkacaksın. Otur dediğimizde oturacaksın. Konuş dediğimizde konuşacaksın. Sus dediğimizde susacaksın.”


Etiketler: #Furkan Bölükbaşı #Kürşad Zorlu

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