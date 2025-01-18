Survivor 2025’te korku dolu anlar: Adem Kılıçcı köpekbalıklarının arasında kaldı!
Adem Kılıçcı, Survivor 2025’in son bölümünde 5-6 köpekbalığının ortasında kaldı. O anları “Korku ve cesaret arasında bir şey yaşadım” sözleriyle anlattı. İzleyiciler nefesini tutarak izledi!
Survivor 2025’in dün akşamki bölümünde Adem Kılıçcı, köpekbalıklarıyla çevrili sularda hayatta kalma mücadelesi verdi. O anlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Adem, köpekbalıklarıyla karşı karşıya kaldığı korku dolu anları şu şekilde anlattı: “Küçük bir köpekbalığının peşine düştük ama bir anda 5-6 köpekbalığının ortasında kaldık. O an, korku ve cesaret arasında bir his yaşadım.”
SURVİVOR’DA İLK ELEME ADAYI: KAAN KAZGAN
Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan ilk eleme adayı Kaan Kazgan oldu. Kaan, konseyde adı yazılan ilk kişi olmasına şaşırmadığını belirterek, “Melih’in ya da benim adımın yazılacağını tahmin ediyordum” dedi.
Etiketler: #Adem Kılıçcı #2025 #Survivor 2025 #survivor
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