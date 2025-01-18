Survivor 2025’te korku dolu anlar: Adem Kılıçcı köpekbalıklarının arasında kaldı!

Yayınlanma: 18.01.2025 - 13:16

Güncelleme: 18.01.2025 - 13:30

Survivor 2025’in dün akşamki bölümünde Adem Kılıçcı, köpekbalıklarıyla çevrili sularda hayatta kalma mücadelesi verdi. O anlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Adem, köpekbalıklarıyla karşı karşıya kaldığı korku dolu anları şu şekilde anlattı: “Küçük bir köpekbalığının peşine düştük ama bir anda 5-6 köpekbalığının ortasında kaldık. O an, korku ve cesaret arasında bir his yaşadım.”

SURVİVOR’DA İLK ELEME ADAYI: KAAN KAZGAN

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan ilk eleme adayı Kaan Kazgan oldu. Kaan, konseyde adı yazılan ilk kişi olmasına şaşırmadığını belirterek, “Melih’in ya da benim adımın yazılacağını tahmin ediyordum” dedi.