Kırıkkale'de kayıp kadını aramalar sürüyor: 2 kişi tutuklandı

Kırıkkale'de S.G.Y. (47) adlı kadının 8 gün önce ortadan kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

Kırıkkale'de kayıp kadını aramalar sürüyor: 2 kişi tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 14:14

Çelebi ilçesi Karaağıl köyünde 8 gün önce evinden ayrılan S.G.Y.'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kızılırmak Nehri çevresinde yoğunlaştırılan aramalardan sonuç alınamadı. Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duran jandarma, 8 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4’ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 şüpheliden 2'si 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor.


Etiketler: #Kırıkkale

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