Manisa’da minik öğrenciler arkadaşları için kermes düzenledi
Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki Şehit Esin Akay ilkokulunu 2/B ve 3/B sınıfı öğrencileri kendi sınıflarındaki ihtiyaç sahibi arkadaşlarının okul eksiklerini tamamlamak için kermes düzenledi.
Manisa, Sarıgöl’de minik öğrenciler ihtiyaç sahibi arkadaşlarının okul eksiklerini tamamlamak için seferber oldu. Yaşları 8 ila 10 arasında değişen öğrenciler arkadaşlarının okul eksikleri için kermes düzenledi.
Öğrenciler, 2/B sınıf öğretmeni olan Tuğba Sürücü’ye arkadaşları için yardım yapmak için düşüncelerini anlattı. Aynı şekilde 3/B sınıf öğrencileri de arkadaşlarına yardım etmek için düşüncelerini sınıf öğretmenleri Sedat Aydın’a iletti. İki öğretmen minik öğrencilerinin duyarlı davranışları karşısında öğrencilerin anneleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Anneler de çocuklarının düşüncelerini karşısında duygulanarak evlerinde hazırladıkları yiyeceklerden bir gıda standı düzenleme kararı aldı.
İLGİ BÜYÜKTÜ
Alınan karar hayata geçirilerek okul bahçesinde açılan kermeste gıda satışı gerçekleştirildi. Kermesten elde edilen gelir ile de ihtiyaç sahibi olan öğrencilerin kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarının giderileceği öğrenildi. Minik yüreklerin örnek davranışları takdirle karşılanırken, öğrencilerin fikriye hayata geçirilen gıda satışına katılım da oldukça yüksek oldu. Stantlardaki ürünler kısa sürede tükenirken, Sarıgöl Şehit Esin Akay İlkokulu öğrencilerinin örnek dayanışması kermese gelenler tarafından da takdirle karşılandı. Davetliler öğrencilere, sınıf öğretmenlerine ve okul müdürüne teşekkür etti.
Video Haberler
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
- Çocukları gibi seviyor
- AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener’den Erdoğan’a ‘bunu yapma’ telefonu
- 'Korkaksın; bu akşam gelemeyeceksin...'
- AKP'de istifa depremi!
- Soylu'ya 'tek parmaklı komut'
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- 'Bu gerçek, o görüşmede de masaya kondu!'
- Kız öğrencilere çağdışı uyarı
- Anadolu Ajansı'ndan 'Erdoğan' sansürü
- AKP'li Taner Yıldız'dan maden faciası yorumu
- SGK harekete geçti: Bildirmeyene en az 6 bin 471 TL ceza