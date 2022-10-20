Manisa’da minik öğrenciler arkadaşları için kermes düzenledi

20 Ekim 2022 Perşembe, 12:29

Manisa, Sarıgöl’de minik öğrenciler ihtiyaç sahibi arkadaşlarının okul eksiklerini tamamlamak için seferber oldu. Yaşları 8 ila 10 arasında değişen öğrenciler arkadaşlarının okul eksikleri için kermes düzenledi.

Öğrenciler, 2/B sınıf öğretmeni olan Tuğba Sürücü’ye arkadaşları için yardım yapmak için düşüncelerini anlattı. Aynı şekilde 3/B sınıf öğrencileri de arkadaşlarına yardım etmek için düşüncelerini sınıf öğretmenleri Sedat Aydın’a iletti. İki öğretmen minik öğrencilerinin duyarlı davranışları karşısında öğrencilerin anneleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Anneler de çocuklarının düşüncelerini karşısında duygulanarak evlerinde hazırladıkları yiyeceklerden bir gıda standı düzenleme kararı aldı.

İLGİ BÜYÜKTÜ

Alınan karar hayata geçirilerek okul bahçesinde açılan kermeste gıda satışı gerçekleştirildi. Kermesten elde edilen gelir ile de ihtiyaç sahibi olan öğrencilerin kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarının giderileceği öğrenildi. Minik yüreklerin örnek davranışları takdirle karşılanırken, öğrencilerin fikriye hayata geçirilen gıda satışına katılım da oldukça yüksek oldu. Stantlardaki ürünler kısa sürede tükenirken, Sarıgöl Şehit Esin Akay İlkokulu öğrencilerinin örnek dayanışması kermese gelenler tarafından da takdirle karşılandı. Davetliler öğrencilere, sınıf öğretmenlerine ve okul müdürüne teşekkür etti.