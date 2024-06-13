Manisa'da orman yangını!

Manisa'nın Kula ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 14:44
Manisa'da orman yangını!
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Kula ilçesi Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter, 2 uçak, 10 itfaiye, 20 traktör, 4 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.


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