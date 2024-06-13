Manisa'da orman yangını!

Yayınlanma: 13.06.2024 - 14:44

Güncelleme: 13.06.2024 - 14:55

Kula ilçesi Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter, 2 uçak, 10 itfaiye, 20 traktör, 4 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.