Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale!

Yayınlanma: 06.11.2024 - 14:05

Güncelleme: 06.11.2024 - 14:07

Çanakkale’nin Biga ilçesindeki Çiçeklidede mevkiinde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Havadan 2 uçak, karadan ise çok sayıda arazöz, itfaiye ekipleri, orman personeli yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.