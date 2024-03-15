Manisa’da otomobil menfeze çarptı: 2 ağır yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki menfeze çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 14:20
Manisa’da otomobil menfeze çarptı: 2 ağır yaralı
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Feci kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Mersindere Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu’dan Salihli istikametine giden Mehmet U. (60) yönetimindeki 35 AUB 878 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki menfeze çarptı. Kazada sürücü ve Firdevs U. (57) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


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