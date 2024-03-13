Manisa’da jandarmadan operasyon: Aranan 9 kişi yakalandı

Sorumluluk alanında aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 9 şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 12:56
Manisa’da jandarmadan operasyon: Aranan 9 kişi yakalandı
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Salihli’de jandarma ekiplerinin çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışma sonucu 9 kişi yakalandı.

Jandarma ekipleri, yağma, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme gibi suçlarından aranan ve kesinleşmiş 16 yıl 4 ay 20 gün, 3 yıl, 1 ay 15 gün ve 3 ay hapis cezası bulunan İ.D.(44), H.K.(42), M.Ç.(26), M.A.(22), Y.Z.(59), E.S.(50), Ş.K.(71), H.A.(21) ve İ.Ç.(28) yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.K., M.Ç. ve İ.D. tutuklanıp cezaevine gönderildi.


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