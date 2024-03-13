Manisa’da jandarmadan operasyon: Aranan 9 kişi yakalandı
Sorumluluk alanında aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 9 şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Salihli’de jandarma ekiplerinin çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışma sonucu 9 kişi yakalandı.
Jandarma ekipleri, yağma, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme gibi suçlarından aranan ve kesinleşmiş 16 yıl 4 ay 20 gün, 3 yıl, 1 ay 15 gün ve 3 ay hapis cezası bulunan İ.D.(44), H.K.(42), M.Ç.(26), M.A.(22), Y.Z.(59), E.S.(50), Ş.K.(71), H.A.(21) ve İ.Ç.(28) yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.K., M.Ç. ve İ.D. tutuklanıp cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kararsız seçmenlerin kararı ne olacak?
- 'Para sayma' kumpasının perde arkasında ne var?
- Buket Aydın'ın 'İmamoğlu' çıkışı gündem oldu
- Üst düzey kaynaktan açıklama geldi
- 'Para sayma' görüntülerine dair açıklama
- Kazayla ilgili ilk tutuklama geldi
- 'Kumpasla seçim kazanamaz'
- Gezici Araştırma'dan 'Adana' anketi
- Kulüp başkanından şoke eden iddia!
- Seçimden sonra partisinden ayrılacak mı?