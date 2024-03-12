Manisa’da iş yerine kumar baskını... 7 kişi yakalandı!

Manisa'da kumar oynandığı tespit edilen 2 iş yerinde toplamda 16 kişiye kumar oynamaktan para cezası kesilirken, kumar oynattığı 3 kişiye de adli işlem başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:20
Manisa’da iş yerine kumar baskını... 7 kişi yakalandı!
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen yapılan "Yasa Dışı Bahis/Siber Denetim ve Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması gerçekleştirildi.

94 ekip ve 330 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 2 bin 527 şahıs sorgulanırken, hakkında arama kaydı bulunan 7 kişi yakalandı.

174 iş yerinin kontrol edildiği denetimlerde Şehzadeler ve Turgutlu ilçelerinde bulunan 2 iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi.

İş yerinde yapılan aramalarda 260 adet iskambil kağıdı, 25 adet domino taşı, 70 adet adet pul, 2 adet yazboz kağıdı ve 800 TL ele geçirildi.

Denetimde 16 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesine göre kumar oynamaktan toplamda 102 bin 800 TL idari para cezası uygulanırken, 3 şahsa "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Bir kimliksiz yabancı uyruklu şahsın da idari gözetim altına alındığı aktarıldı.


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