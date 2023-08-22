Manisa'da otomobilin çarptığı 72 yaşındaki kadın öldü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin çarptığı 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Aytaç Çelik (37) yönetimindeki 35 BGU 181 plakalı otomobil, Turgutlu Otobüs Terminali önünde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadından Nevin Sevinç'e (72) çarptı.
KURTARILAMADI
Kazada otomobil sürücüsü Çelik hafif şekilde yaralanırken, Nevin Sevinç yaşamını yitirdi. Sevinç'in yanında bulunan kız kardeşi İclal Çakır (69) fenalık geçirdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Çelik ile Çakır'ı Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Urganlı Mahallesi'nde yaşadığı öğrenilen Nevin Sevinç'in, kardeşi İclal Çakır'la Muğla'nın Fethiye'deki kız kardeşlerinin yanına gitmek için otobüs terminaline geldikleri öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- MEB'den 'okul kıyafeti' kararı
- Reklam panosunda cinsel içerikli video paniği
- Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam açıklaması
- Motorine dev zam geldi!
- Bakanlıktan açıklama geldi
- Yargı kararını verdi...
- Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama
- Otobüsün son görüntüleri ortaya çıktı
- Kantaronun olağanüstü faydalarını keşfedin
- Citi’den dolar/TL tahmini