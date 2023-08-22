Manisa'da otomobilin çarptığı 72 yaşındaki kadın öldü

Yayınlanma: 22.08.2023 - 10:04

Güncelleme: 22.08.2023 - 10:05

Aytaç Çelik (37) yönetimindeki 35 BGU 181 plakalı otomobil, Turgutlu Otobüs Terminali önünde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadından Nevin Sevinç'e (72) çarptı.

KURTARILAMADI

Kazada otomobil sürücüsü Çelik hafif şekilde yaralanırken, Nevin Sevinç yaşamını yitirdi. Sevinç'in yanında bulunan kız kardeşi İclal Çakır (69) fenalık geçirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Çelik ile Çakır'ı Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Urganlı Mahallesi'nde yaşadığı öğrenilen Nevin Sevinç'in, kardeşi İclal Çakır'la Muğla'nın Fethiye'deki kız kardeşlerinin yanına gitmek için otobüs terminaline geldikleri öğrenildi.