Ankara’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 07:24
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü
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Edinilen bilgilere göre, kaza saat 01.00 sıralarında Ankara-Konya yolu üzerinde Ankara istikametine seyir halinde olan 06 V 0934 plakalı Tofaş marka otomobil Koluman mevkiinde kaza yaptı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkan otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken otomobil ise hurdaya döndü.


Ankara kaza

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