Ankara’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, kaza saat 01.00 sıralarında Ankara-Konya yolu üzerinde Ankara istikametine seyir halinde olan 06 V 0934 plakalı Tofaş marka otomobil Koluman mevkiinde kaza yaptı.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkan otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken otomobil ise hurdaya döndü.
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