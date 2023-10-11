Manisa’da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Yayınlanma: 11.10.2023 - 14:00

Güncelleme: 11.10.2023 - 14:40

Manisa’nın, Akhisar-Gördes yolu Dağdere Mahallesi mevkiindeki otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ahmet Ölmez’in kullandığı 45 FN 769 plakalı otomobil ile Hasan Enfal İlhan idaresindeki 45 R 4969 plakalı hafif ticari araç, Gördes-Akhisar yolu üzerindeki Dağdere Mahallesi geçişinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobil sürücüsü Ahmet Ölmez ile yolcu Fethiye Celbiş’in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün eşi Asiye Ölmez ile kızı Zeynep Ölmez ve hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Enfal İlhan, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Gördes-Akhisar yolunda trafik, kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.