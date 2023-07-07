Manisa'da parkta cinayet: Bıçaklanan genç kurtarılamadı

Manisa’nın Salihli ilçesinde aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen 2 gencin tartışmasında kan aktı. Bıçaklanan ve ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 15:45
Manisa'da parkta cinayet: Bıçaklanan genç kurtarılamadı
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Edinilen bilgiye göre olay Salihli’nin Namık Kemal Mahallesi’nde bulunan bir parkta; aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu iddia edilen Cem Arslaner (30) ile Mahir D.(26) konuşmak için parkta buluştu.

2 genç arasında başlayan tartışma da Mahir D., yanında getirdiği bıçakla Cem Arslaner’i bıçaklayıp kaçtı.

KURTARILAMADI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Arslaner, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası polis ekiplerince yakalanıp göz altına alınan Mahir D.’nin Emniyet'teki işlemlerinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.


Manisa

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