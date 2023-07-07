Manisa'da parkta cinayet: Bıçaklanan genç kurtarılamadı

Yayınlanma: 07.07.2023 - 15:45

Güncelleme: 07.07.2023 - 15:45

Edinilen bilgiye göre olay Salihli’nin Namık Kemal Mahallesi’nde bulunan bir parkta; aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu iddia edilen Cem Arslaner (30) ile Mahir D.(26) konuşmak için parkta buluştu.

2 genç arasında başlayan tartışma da Mahir D., yanında getirdiği bıçakla Cem Arslaner’i bıçaklayıp kaçtı.

KURTARILAMADI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Arslaner, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası polis ekiplerince yakalanıp göz altına alınan Mahir D.’nin Emniyet'teki işlemlerinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.