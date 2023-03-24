Manisa’da pompalı saldırı: Müzisyen hayatını kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda silahlı saldırıya uğrayan müzisyen 38 yaşındaki Ercan Angışhan, hayatını kaybetti.
Manisa'da Salihli'de restoranlarda org ve keman çalarak geçimini sağlayan Ercan Angışhan, dün saat 23.30 sıralarında, otomobiline akaryakıt almak için İzmir-Ankara kara yolu Salihli girişindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi.
SALDIRGANLAR KAÇTI
Angınhan'a, burada plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobilden pompalı tüfekle ateş edildi. Ercan Angınhan, vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, saldırgan ya da saldırganlar kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ercan Angışhan, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ancak Angışhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis, olayın ardından kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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