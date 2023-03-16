Caz müzisyeni Bobby Caldwell hayatını kaybetti

Müzik piyasasında "What You Won't Do For Love" şarkısıyla adını duyuran ABD'li caz, soul ve R&B şarkıcısı Bobby Caldwell, 71 yaşında hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 18:00
Caz müzisyeni Bobby Caldwell hayatını kaybetti
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'What You Won't Do For Love' şarkısıyla tanınan ABD'li caz, soul ve R&B şarkıcısı Bobby Caldwell, 71 yaşında hayatını kaybetti. 

Eşi Marry Caldwell, sanatçının sosyal medya hesabında yaptığı yazılı açıklamada, "Bobby evinde hayatını kaybetti. Yanımızdan ayrılırken ona sımsıkı sarıldım. Sonsuza kadar kederliyim" ifadelerini kullandı.

Son 6 yıldır eşinin ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğine işaret eden Marry Caldwell, bu süreçte dua eden hayranlarına da teşekkür etti.

Müzik hayatına 17 yaşında "Katmandu" adlı grubun üyesi olarak başlayan Caldwell, 1970'lerde rock efsanesi Little Richard'ın ritim gitaristliğini yapmaya başlamasıyla tanınır hale geldi.

Caldwell'in 1978'de piyasaya sürdüğü ve adeta ismiyle özdeşleşen "What You Won't Do For Love" şarkısı, Billboard'un "En Çok Dinlenen 100 Şarkı" listesine 9'uncu sıradan girdi.

Kariyeri boyunca konser ve derleme dahil 19 albüm çıkaran Caldwell, çok sayıda film müziği de besteledi.


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