Manisa’da silahlı saldırı: 1 yaralı
Manisa’da, Hasan D. (39) sokakta yürüdüğü sırada, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Hasan D., hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı arıyor.
Olay 22.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Dere Mahallesi 3103 Sokakta meydana geldi. Hasan D., sokak üzerinde tanımadığını iddia ettiği bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Hasan D.’yi sol bacağından vuran kişi kayıplara karışırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralan Hasan D., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili incelemesini sürdüren polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
En Çok Okunan Haberler
- Dünyaca ünlü ekonomist Türkiye'nin enflasyonunu açıkladı
- Özgür Demirtaş'tan kripto para yorumu
- AKP'de 'Erdoğan'a teşekkür' istifası
- Yeni Kurtlar Vadisi geliyor!
- SGK'dan duyuru: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
- Olaylı derbide gülen taraf Fenerbahçe!
- Ünlü tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti
- Kavakçı olayını yıllar sonra anlattı
- Marmaray seferleri normale döndü
- Kılıçdaroğlu, helalleşme çağrısının nedenini açıkladı