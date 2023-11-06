Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı

Manisa’nın Selendi ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 06.11.2023 - 09:34
Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı
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Manisa'da Selendi’den Demirci ilçesi istikametine doğru seyir halinde olan Kemal S. yönetimindeki 45 RV 427 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Ş. idaresindeki 45 U 3191 plakalı traktör ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole kayarken, traktör ise kullanılamaz hale geldi. Kazada otomobil sürücüsü Kemal S. ile yolcu konumunda bulunan Gamze C., Sena T., İlknur C. ile traktör sürücüsü Ramazan Ş. ve yolcuları Meryem M. ve Dursun M. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, Selendi Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Manisa trafik kazası

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