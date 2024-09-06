Manisa'da 'tüfekli' saldırı: 18 yaşındaki genç yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sokakta pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

AA
Yayınlanma: 06.09.2024 - 09:23
Manisa'da 'tüfekli' saldırı: 18 yaşındaki genç yaralandı
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Barbaros Mahallesi 4460 Sokak'ta silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ali İhsan Ö'nün (18) göğsünden ve bacağından pompalı tüfekle vurulduğunu belirledi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ali İhsan Ö'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için soruşturma başlattı.


Etiketler: #Manisa

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