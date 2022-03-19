Manisa'da 'tükeniyoruz' eylemi: Zamları protesto ettiler

19 Mart 2022 Cumartesi, 17:53

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’na bağlı sendikalar, Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek; zamları ve zam altında kalan maaşları protesto etti.

Mitinge; Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık’ın yanı sıra, Eğitim-İş Manisa Şube Başkanı Zeki Dirlikli, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak ile İYİ Parti il ve ilçe yöneticileri de destek verdi.

“ANCAK BU BÖYLE GİTMEZ”



Memur ve emekliler, mitingde, üzerinde “Zam, Kriz, Yoksulluk Tükeniyoruz”, “AKP ve TÜİK’in Yalanları Açlık-Yoksulluk Enflasyon Gerçeği”, “Ancak Bu Böyle Gitmez” ifadelerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, iktidarın ocak ayında memura verdiği zamların iki ay içerisinde eridiğini ifade ederek, her geçen gün artan zamların vatandaşın alım gücünü düşürdüğünü söyledi. Balık, şunları söyledi:

“TÜİK, sürekli açıklamalar yapıyor. İşsizlik rakamlarını veriyor. Enflasyon rakamlarını açıklıyor. Her açıkladığını önceden ikiye bölmek gerekirdi. Şimdi üçe, dörde bölmek gerekiyor. Tuvalet kağıdında bile enflasyon yüzde 300 iken TÜİK yüzde 54 gösteriveriyor. AKP iktidarına ve onun yandaş haline getirdiği kurumlara seslenmek istiyorum.

TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamına göre Türkiye’de 3 milyon 859 bin işsiz var. Türkiye’de çalışan nüfus, 29 milyon civarında. 81 milyonun 50 milyonunun nerede çalıştığı, nasıl geçindiği, ne iş yaptığı belli değil. TÜİK’e göre yine nüfusun 11,4’ü işsiz. Gerçek işsizlik rakamı, 50 milyonu göz önünde bulundurursak, yüzde 35’lerin üzerinde.

Kamuda çalışan 4,8 milyon memura bu dönemde, ocak ayında AKP’nin yaptığı zam 30,5. Yüzde 5’i zaten sözleşme gereği, Cumhurbaşkanı 2,5’u benden dedi. Oysa gerçek enflasyon, yüzde 80’ler civarındaydı. Tamamen uydurma rakamlar üzerinden kamu çalışanlarına uygun gördükleri maaşları açıkladılar.

ÜCRETSİZ OLARAK KAMUYA SUNULMALI



2022 Ocak ayında memura yüzde 7,5 maaş farkı verildi. 6 aylık enflasyon farkı olarak memura enflasyon farkı ile toplam 30,5 zam yapıldı. Verilen zam oranında iki ay içerisinde erimiş oldu. En düşük emekli maaşının 2 bin 500 lira olduğu Türkiye’de iki aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alım gücü 2 bin 290 Türk Lirası'na geriledi. En düşük memur maaşı ise 2022’de 6 bin 748 lira, iki aylık enflasyon farkı ile alım gücü 567 lira azalarak, 6 bin 181 Türk lirasına geriledi. 2022 yılında tarihin en büyük asgari ücret zammı yapıldığı iddia edilirken, hayat pahalılığı asgari ücreti üç ayda eski ücretten daha düşük konuma getirdi. Asgari ücretin 2 bin 825 Türk lirası olduğu 2021 yılında, asgari ücretin tamamı ile 4 depo motorin alınırken, 4 bin 253 Türk lirası olduğu 2022 yılında ancak 3 depo motorin alınabilmektedir. Her fırsatta bizi kıskandıklarını ifade ettikleri Almanya’da en düşük asgari ücretle şu anda 1551 litre benzin alınıyor. Son zamanlarda tüm yurtta ay çiçek yağı kuyruklarını basından ve sosyal hayattan acı bir şekilde şahit olduk. Ayçiçeğin sadece yüzde 36’sını ithal ettiğimiz halde ay çiçek yağı 246 lirayı aşmış durumdadır. Çok değil bundan 3 ay önce Kasım ayında 5 litre Ay çiçek yağı 85 liraya satılırken bugün yüzde 195 oranında artarak 230 liraya satılmaktadır. 2021 yılı asgari ücreti ile 42 adet 5 litre Ay çiçek yağı alınabiliyorken, 2022 Mart ayı ile birlikte sadece 18 adet 5 litre yağ alınabilmektedir. Artık yurttaşlar ayçiçek yağını taksitle alabilmektedir.

Cumhurbaşkanı yine, ‘Enflasyonu kontrol altına alıp, fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz’ dediği günden sonra ilaca yüzde 37, doğalgaza yüzde 50, oto gaza yüzde 81, elektriğe yüzde 127, benzine yüzde 150, motorine yüzde 156 zam geldi. Asgari ücreti değil 4 bin 253 liraya, 50 bin liraya bile çıkartılsa, piyasada halkın alacağı ürünlerde gereken indirim ve gereken üretim sağlanmazsa hiçbir anlam ifade etmemekte.

Özellikle elektrik, su gibi vatandaşın temel ihtiyaçlarında özelleştirmeye son verilmeli. Elektrik, su kamulaştırılmalı. Üç önemli şart var. Eğitim, sağlık ve güvenlik. Bu özelleştirmeye son verilmeli. Eğitim ve sağlık kamusal olmalı. Ücretsiz olarak kamuya sunulmalı.”