Manisa'da uçuruma düşen iki kişi yaralandı

19 Haziran 2022 Pazar, 09:19

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uçuruma düşen iki kişi ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

Z.C. (47) ile M.A. (41), Uncubozköy Mahallesi'ndeki ormanlık alana gelerek alkol almaya başladı. İkili, bir süre sonra yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü. İhbar üzerine bölgeye UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TELEFONLA İRTİBAT KURULDU

M.A, düştüğü yerden ekiplerce çıkarılarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Z.C'yi düştüğü yerde bulamayan ekipler, telefonla irtibat kurarak yerini tespit etmeye çalıştı. Z.C, yaklaşık 4 saatlik aramanın ardından bölgeye uzak noktadaki yol kenarında bulunarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İncelemede 3 Nisan'da kayıp ihbarı verildiği ve 6 suçtan yakalama kararının olduğu belirlenen Z.C'nin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. M.A. ve Z.C'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.