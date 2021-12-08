Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evde 3 kilo 657 gram kubar esrar, bahçede bulunan serada ise 73 kök kenevir ele geçirildi.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Gökeyüp Mahallesi’ndeki H.T.’nin (34) evinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı.
İlçe Jandarma Komutanlığı, Adalar Karakol Komutanlığı, Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, KOM Şube Müdürlüğü ve Narkotik Köpek Timi ile birlikte şüpheli H.T.’nin ikametine operasyon düzenledi.
HER YERDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Salihli Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararına istinaden arama yapan ekipler, şüphelinin ikametinde 3 kilo 657 gram kubar esrar, evin bahçesinde bulunan serada ise 73 kök hint keneviri ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Ele geçirilen kubar esrar, kenevir ve Hint kenevirlerine el konulurken, şüpheli H.T.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Video Haberler
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
- Sedat Peker gözaltında mı?
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
En Çok Okunan Haberler
- Benzin ve motorine dev zam geliyor
- Sigaraya zam geldi!
- Dolar için tarih ve rakam verdi
- CHP, AKP’yi geçti, MHP’ye kötü haber!
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- Kim Milyoner Olmak İster’le ilgili dikkat çeken gerçek
- Çamlı'dan ‘Yeliz’ savunması
- 'Biz bu faizi niye düşürdük, kimin için düşürdük?'
- Türkiye için faiz ve enflasyon tahmini
- Araç sahiplerine kötü haber!