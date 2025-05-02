Manisa'da yıldırım düştü, 1 kişi hayatını kaybetti!

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesi’nde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'da yıldırım düştü, 1 kişi hayatını kaybetti!
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İHA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 14:29

Edinilen bilgiye göre olay, Ziyanlar Mahallesi Türkmen Dağı mevkisinde meydana geldi.

Kurbanlık keçilerini otlatmak için dağlık alana çıkan Ümit Horasan (43), akşam saatlerinde düşen yıldırımın isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı olayda 2 oğlak da hayatını kaybetti.

Horasan’ın eve dönmemesi üzerine aramaya çıkan yakınları, talihsiz adamın cansız bedenini dağlık alanda buldu. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ümit Horasan’ın cenazesi, yapılan ilk incelemenin ardından savcılık talimatıyla İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan Horasan’ın yaklaşık iki yıl önce görevinden ayrılarak memleketi Ziyanlar Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşmaya başladığı öğrenildi. Bekar olan Horasan’ın ölümü mahallede büyük üzüntüye neden oldu.


Etiketler: #Manisa #yıldırım düşmesi

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