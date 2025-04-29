Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım bebeklerini kucaklarına aldı: Fikret Hakan'la ilk paylaşım geldi!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 12:41

Güncelleme: 29.04.2025 - 12:41

Geçtiğimiz Eylül ayında İtalya’nın başkenti Roma’da nikah masasına oturan ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, evliliklerinin ardından kısa bir süre içinde bebek beklediklerini duyurmuştu. Çiftin ilk bebekleri 31 Mart tarihinde dünyaya geldi.

Mutlu haberi ilk olarak Kaan Yıldırım paylaştı. Oğullarına Fikret Hakan adını verdiklerini açıklayan Yıldırım, "Oğlumuz dünyaya geldi, Fikret Hakan. Çok mutluyuz, keyifliyiz, heyecanlıyız. Biliyorsunuz, ilk süreçler biraz yorucu oluyor, özellikle anne için. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

BABA OLMANIN HEYECANINI PAYLAŞTI

Baba olmanın verdiği duyguyu da paylaşan Yıldırım, "Bunlar duygusal şeyler, biraz da özel. Yaşayan biliyor. İnsan başına gelmeden anlamıyormuş aslında. Anne babalar anlar, çok yüksek heyecanlar. O yüzden isteyen herkese nasip olsun" dedi.

ANNE OLDUKTAN SONRA İLK PAYLAŞIM

Doğumdan günler sonra ilk kez Pınar Deniz de sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Deniz, hem oğlu Fikret Hakan’ın ilk fotoğraflarını hem de hamilelik döneminden kareleri takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına, “Bir umuttur yaşatan insanı” notunu ekleyen Deniz’in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kaan Yıldırım da eşinin bu duygusal paylaşımına kalp emojisiyle yanıt verdi.