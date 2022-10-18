Manisa'da zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde minibüs, otomobil ve iki otobüsün karıştığı trafik kazasında 22 kişi yaralandı.
Manisa'nın Çobanisa Mahallesi yakınlarında, Turgutlu yönüne giden 02 AU 728 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, 35 GC 7216 plakalı otomobil, 01 ABY 255 plakalı minibüs ile plakası henüz belirlenemeyen ve işçi servisi olarak kullanılan bir başka otobüs çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre, büyük bölümü hafif şekilde olmak üzere 22 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin incelemesi sürüyor.
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