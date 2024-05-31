Muğla'da orman yangını!
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Yaraş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 3 arazöz, ilk müdahale aracı ile orman işçileri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın yayılmadan söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
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