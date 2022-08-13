Manisa’daki katliam sonrası hayvanseverlerden eylem

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 23:22

Manisa’nın Salihli ilçesinde biri sahipli köpek olmak üzere 15 kedinin zehirlenerek öldürülmesine, yurttaşlar ve HAYKODER üyeleri tepki gösterdi. Pankart açarak sorumluların cezalandırılmasını talep eden hayvanseverler, mahallede yürüyüş yaparak çeşitli sloganlar attı.



Piri Reis Parkı önünde toplanan kalabalık grup adına kısa adı HAYKODER olan Salihli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Avukat Funda Canseven, bir açıklama yaptı.

"BU VAHŞETİ SİNSİCE YAPTIKLARI İÇİN ÇOĞU ZAMAN TESPİT EDİLEMİYORLAR"



Canseven, yaptığı açıklamada, “Bir canlıyı dahi yaşatmak için bizler hem maddi hem de manevi olarak öyle büyük emek veriyoruz ki. İnsanlar çocuklarını nasıl büyütüyor, onlara nasıl bakıyorsa bizde bu canlılara o şekilde bakıyoruz. Bu canlıların hiçbirinde sinsilik yok. Ama insanım diye aramızda gezen birileri sinsice gelip bu zavallı hayvanları katlediyor ve normal yaşamlarına devam ediyorlar. Bu insanlar aslında problemlerini yok ederek öldürerek çözmek isteyen insanlardır. Ne yazı ki bu vahşeti sinsice yaptıkları için çoğu zaman tespit edilemiyorlar, tespit edilseler de para cezası alıyorlar. Bizler ne olursa olsun havyan sevgisinden asla vazgeçmeyeceğiz. Her zaman en sonunda sevgi kazanacak, iyilik kazanacak. Belediyelerin, kurumların yapmadığı şeyleri bizler bedava yapıyoruz. Üstüne, para, emek ve yüreğimizden vererek yapıyoruz. Bizden, hayvanlarımızdan daha ne istiyorsunuz?” dedi.

