Manisa'daki yüksek radyoaktif seviye iddialarının kaynağı ne?

28 Nisan 2022 Perşembe, 16:10

Ekşi Sözlük ve birçok sosyal medya platformunda yer alan bir iddiaya göre, 28 Nisan'da (bugün) Manisa'da olağandışı radyoaktif bir hareket gözlemlendi.

Ölçülen radyoaktif seviyenin Avrupa'daki en yüksek seviye olduğunu belirten bazı yurttaşlar, ilgili kurumların konuyla ilgili bir açıklama yapmaları gerektiğini belirtirken bazı yurttaşlar bu seviyenin insan sağlığı için zararlı olmadığını iddia ediyor.

"SEVİYEYİ ÖLÇEN SENSÖRLERDE ARIZA OLUŞTU"

Radyoaktif iddiasına ilişkin TÜMRAD (Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği) Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, "Manisa'daki radyoaktiviteyi ölçen sensörlerde oluşan arıza nedeniyle uyarı verildi. Radyoaktivite değerlerinde tehlikeli bir durum mevcut değil" denildi.