Manisa'ya 7’lik deprem uyarısı

Yayınlanma: 21.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.07.2023 - 03:00

6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyenleri, kentin deprem analizini raporladı. “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Manisa Coğrafyası ve Depremsellik” başlıklı raporda kentte en son 178 yıl önce büyük deprem olduğu ve olası bir depremin büyüklüğünün 7’nin altında olmayacağı vurgulandı. Raporda, çalışmaya katılan üyelerinden Doç. Dr. Ferhat Arslan, kentin genç volkanik saha içerisinde olduğunu ve deprem sıklığı yaşanma potansiyeli olduğu görüşüne yer verdi.

“7,69 BÜYÜKLÜĞE KADAR DEPREM ÜRETEBİLİR”

Raporda şunlara yer verildi. “Kentteki fayın 15 ve 25 kilometre uzunlukta iki bölümden oluştuğu ve toplamda 40 kilometre uzunluğa sahip olduğu ifade edildi. Bu fayın batı segmenti özellikle Manisa ilinin ekonomisi açısında çok önemli olan sanayi bölgelerinden geçmektedir. Manisa Fayının yüzey faylanmasına neden olduğu en az 5 deprem ürettiği tespit edilmiştir. Manisa Fayı’nın yaklaşık 7 büyüklüğüne kadar deprem üretebilme potansiyeli bulunmaktadır. Manisa’dan Sarıgöl’e kadar uzanan Gediz Grabeni Fay Sistemi ise 7.69 büyüklüğüne kadar deprem üretebilme potansiyeline sahiptir. Bunlar dışında Akselendi Fayı’nın 6.52, Akhisar Fayı’nın 6.28, Gelenbe Fayı’nın 6.68, Gölmarmara Fayı’nın 6.52, Halitpaşa Fayı’nın 6.66, Killik Fayı’nın 6.81, Köprübaşı Fay Zonu’nun 6.77, Ozanca Fayı’nın 6.73, Selendi Fayı’nın 6.33, Soma-Kırkağaç Fay Zonu’nun ise 6.85 büyüklüğüne kadar deprem üretebilme potansiyeli olduğu ortaya konmuştur” denildi.

“KENTİN YÜZDE 80’İ RİSK ALINDA”

Raporda kentteki son büyük depremin 178 yıl önce yaşandığı ve tehlikenin söz konusu olduğu belirtilerek “Fay sistemlerinin çoğunlukla normal fay karakterli ve karışık bir sisteme sahip olduğu görülmektedir. Bu fayların deprem üretme dönemleri de belirli bir düzene sahip değildir. Örneğin 926, 1595 ve 1845 yıllarında deprem ürettiği tespit edilen Manisa Fayı'nın çok geniş ve değişik aralıklarla deprem ürettiği görülmektedir. Son deprem 178 yıl önce gerçekleştirmiş ve risk söz konusudur. Olası bir depremde ise nüfusun yüzde 80’ni risk altındadır” denilerek acil önlem alınması gerektiği vurgulandı.