Manolya Apartmanı davasında 'son dakika' raporu: MADO'nun sahipleri hakkındaki adli kontrol kaldırıldı

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Manolya Apartmanı'nın A ve B blokları yıkıldı, 35 kişi yaşamını yitirdi. Savcılık tarafından kabul edilen iddianameyle içlerinde MADO'nun sahibi ve MADO’ya ait Tarhanacı Kafe’nin ortağı A.K., MADO Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarhanacı Kafe’nin ortağı M.S.K. ile Tarhanacı Kafe ortakları A.E. ve M.E.’nin de bulunduğu altı sanık için “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme” suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6’şar ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yıkılan A blokta dükkânın içerisine dahil edilen alanda MADO sahipleri tarafından kurulan Tarhanacı Kafe’de ve B bloğun altındaki Haşiroğlu Tarhana’nın olduğu alanda kolon, kiriş, tabla kesme ve kat birleştirme iddialarının bulunduğu davada beşinci duruşma bugün görüldü. İlk iki bilirkişi raporunda yaptıkları tadilatın yıkıma sebebiyet verecek seviyede olması nedeniyle MADO'nun sahibi ve MADO’ya ait Tarhanacı Kafe’nin ortağı A.K., MADO Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarhanacı Kafe’nin ortağı M.S.K. ile Tarhanacı Kafe ortakları A.E. ve M.E. asli kusurlu olarak tespit edilmişti. İki raporun birbiriyle uyumlu olması ve mağdur tarafının itirazına karşın Pamukkale Üniversitesi’nden talep edilen üçüncü bilirkişi raporu beşinci duruşma başlayacağı sırada son anda sisteme dahil edildi.

''HUKUKA UYGUN OLMADIĞI AÇIK''

Yeni raporda yapı müteahhidi, statik proje sorumlusu, belediye kontrol birimi sorumlusu ve fenni mesul asli kusurlu kabul edildi. Mahkeme ara kararında, ilk iki raporda asli kusurlu olup da üçüncü raporda sorumluluk atfedilmeyen A.K., M.S.K., A.E. ve M.E.’nin adli kontrol kararını kaldırırken sanıkların dava dosyasından vareste(ayrıldılar) edilmesi yönünde karar verdi. Altıncı duruşma 10 Ekim’de görülecek. Duruşma sonrası kayıp yakını ve dava avukatı Mustafa Müdüroğlu Cumhuriyet’e konuştu. Dördüncü duruşma sonrası söylediği “Belli ki mahkeme, bu kişiler kusursuz çıkana kadar rapor talep etmeye devam edecek” sözünü anımsatan Av. Müdüroğlu, “Maalesef kaygılarımızda haklı çıktık. İlk iki raporda asli kusurlu olan bu kişiler üçüncü raporda adeta buhar olup uçtu” dedi. “Pamukkale Üniversitesi’nden gelen raporun hukuka uygun olmadığı çok açıktır” diyen Av. Müdüroğlu sözlerine şöyle devam etti:

“KAÇSALAR HABERİMİZ OLMAYACAK''

MADO’nun sahibi olduğu Tarhanacı Cafe’nin yaptığı tadilatlardan 58 sayfalık raporda sadece 3-4 cümle ile bahsetmesi bizi bilirkişilerin dürüstlüğü hakkında şüpheye düşürmüştür.. Ayrıca mahkemenin sanıkların lehlerine gelen ilk raporla birlikte adli kontrollerini kaldırması ve duruşmadan vareste tutarak bir daha mahkemeye gelmemelerini sağlaması mahkeme heyeti hakkında da biz müştekilerce şüphe oluşturmuştur. Bu kişiler bu saatten sonra kaçsa bile haberimiz olmayacak. Hem rapora itiraz edeceğiz hem de raporu hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız.”