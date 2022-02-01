Mansur Yavaş açıkladı: CHP’li dört büyükşehir belediyesi uygulamayı başlattı
CHP’li dört büyükşehir belediyesi, Mersin’deki limon üreticilerine destek olmak için yeni bir uygulama başlattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Mersinli üreticilerimizden alacağımız limonları ihtiyaç sahibi ailelerimizle buluşturacağız. Biliyoruz ki kalkınma yolunda atacağımız en büyük adım üretimden geçiyor” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sosyal medya hesabında, “Üreticiye destek vatandaşa katkı. Limon üretiminin olmadığı; İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Tekirdağ’da Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla iş birliği yaptık… 100 bin kg limonu Mersin’li üreticilerimizden alıp vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Birizberaberiz” açıklamasını yaparak uygulamayı duyurdu.
ÜRETİM VURGUSU
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Mersin Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği halinde Mersin’den alınacak limonları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracaklarını açıkladı. Yavaş, Seçer’in paylaşımını alıntılayarak, “Mersinli üreticilerimizden alacağımız limonları ihtiyaç sahibi ailelerimizle buluşturacağız. Biliyoruz ki kalkınma yolunda atacağımız en büyük adım üretimden geçiyor. Yalnızca Ankara'da değil her yerde ve her koşulda çiftçilerimizin yanındayız” dedi.
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