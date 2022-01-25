Mansur Yavaş, 240 bin aileye et yardımı başlattıklarını duyurdu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımlardan faydalanan 240 bin 792 aileye et ve et ürünleri alabilmeleri için mali destek vermeye başladı. Yavaş, destek uygulamasının başladığını, "Hiç kimse yatağa aç girmesin, tüm çocuklarımız hak ettikleri gibi sağlıklı beslenebilsin" diyerek duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardımlardan faydalanan yurttaşlara et ve et ürünleri alabilmeleri için mali destek başlattıklarını duyurdu.
Desteğin başladığını sosyal medya hesabından duyuran Yavaş, 240 bin 792 aileye yardım verildiğini açıkladı.
"HİÇ KİMSE YATAĞA AÇ GİRMESİN"
Yardımın mali boyutunun 24 milyon TL değerinde olduğunu söyleyen Yavaş, kararı şöyle duyurdu:
“Hiç kimse yatağa aç girmesin, tüm çocuklarımız hak ettikleri gibi sağlıklı beslenebilsin. Sosyal yardımdan faydalanan 240 bin 792 ailemizin Başkent Kartlarına sadece et ve et ürünleri satın alabilecekleri 24.079.200 TL'lik desteği yatırdık.”
İşte Yavaş'ın o paylaşımı:
Hiç kimse yatağa aç girmesin, tüm çocuklarımız hak ettikleri gibi sağlıklı beslenebilsin.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 25, 2022
Sosyal yardımdan faydalanan 240.792 ailemizin Başkent Kartlarına sadece et ve et ürünleri satın alabilecekleri 24.079.200 TL'lik desteği yatırdık. pic.twitter.com/d6qs0L002J
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