Mansur Yavaş, Anıtkabir'i ve Cebeci Şehitliği’ni ziyaret etti: 'Bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi dualarla andık'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet ile birlikte önce Anıtkabir'e, ardından Cebeci Şehitliği’ne ziyarette bulundu.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’mizin 111'inci yılında, devlet erkânının yer aldığı heyetle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktık. Ardından Cebeci Şehitliği’ni ziyaret ederek, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi dualarla andık" ifadelerine yer verdi.