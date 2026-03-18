Mansur Yavaş, Anıtkabir'i ve Cebeci Şehitliği’ni ziyaret etti: 'Bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi dualarla andık'

18.03.2026 15:13:00
ANKA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 111'inci yılı dolayısıyla, devlet erkanıyla birlikte Anıtkabir'i ve Cebeci Şehitliği'ni ziyaret etti. Mansur Yavaş, "Bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi dualarla andık" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet ile birlikte önce Anıtkabir'e, ardından Cebeci Şehitliği’ne ziyarette bulundu.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’mizin 111'inci yılında, devlet erkânının yer aldığı heyetle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktık. Ardından Cebeci Şehitliği’ni ziyaret ederek, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi dualarla andık" ifadelerine yer verdi. 

İlgili Konular: #Mansur Yavaş #18 mart