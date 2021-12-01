Mansur Yavaş duyurdu: 301 yeni otobüsümüzün ilk teslimatı için eğitimlere başladık
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından, 301 yeni otobüsün belediye filosuna eklendiğini duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 301 yeni otobüsün belediye filosuna eklendiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Yavaş, "Yıllardır otobüslerin az olmasından kaynaklanan şikayetleri bitiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Yavaş'ın videolu paylaşım ile yaptığı duyuru şu şekilde:
"ÇOK YAKINDA YOLLARIMIZ KIRMIZI BEYAZ OLACAK"
"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren başladığımız çalışmalar sonucunda, yıllardır otobüslerin az olmasından kaynaklanan şikayetleri bitiriyoruz. Filomuza dahil ettiğimiz 301 yeni otobüsümüzün ilk teslimatı için eğitimlere başladık. Çok yakında yollarımız kırmızı beyaz olacak."
Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren başladığımız çalışmalar sonucunda, yıllardır otobüslerin az olmasından kaynaklanan şikayetleri bitiriyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 1, 2021
Filomuza dahil ettiğimiz 301 yeni otobüsümüzün ilk teslimatı için eğitimlere başladık.
Çok yakında yollarımız kırmızı beyaz olacak. pic.twitter.com/uYR15NJypr
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