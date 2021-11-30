Son dakika | Mansur Yavaş'tan Bahçeli'ye yanıt geldi
Son dakika | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini hedef almasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Ankara'daki Alparslan Türkeş etkinliğinde çıkan kavga nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alarak "Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır" ifadelerini kullanmıştı.
Bahçeli'nin sözleri üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Mansur Yavaş, "2,5 yıldır siyasi demeç vermedim. Bundan sonra da ilgimiz olmayan konulardan dolayı hakkımda yapılan siyasi açıklamalara yanıt vermeyeceğim" dedi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/RxDBz2ohN1— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 30, 2021
Yavaş'ın açıklaması şu şekilde:
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