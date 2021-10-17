Mansur Yavaş duyurdu: Çiftçimiz 750 milyon lira kazanacak

17 Ekim 2021 Pazar, 21:21

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerli üreticiye destek vermeye devam ediyor. Yavaş, son olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çiftçiye verdikleri desteğe dair önemli bilgiler paylaştı.

250 BİN TON

"En büyük hayalimiz Ankaralıyı zengin etmek demiştik" diyen Yavaş, "17.270 çiftçimize verdiğimiz arpa ve buğday tohumları 567 bin dönüm araziyle buluşacak ve 250 bin ton mahsul elde edilecek" dedi.

"ÇİFÇİMİZ 750 MİLYON LİRA KAZANACAK"

İthal edilen buğdayın büyük kısmının karşılandığını ifade eden Yavaş, çiftçinin de 750 milyon lira kazanacağını söyledi.