Mansur Yavaş'tan çiftçileri sevindiren haber: Rekor destek

09 Ekim 2021 Cumartesi, 10:38

Kırsal kalkınmayı güçlendirerek kent ekonomisini canlandırmayı ve yerli üretimi artırmayı hedefleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, projelerine devam ediyor.

Eylül ayında sosyal medya hesapları üzerinden çiftçilere duyurduğu buğday ve arpa tohumu desteği sözünü yerine getiren Yavaş, 17 bin 270 çiftçiye toplam 12 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıtacaklarını açıkladı.

REKOR DESTEK

Daha önce “Kuraklık ve dolu yağışlarından olumsuz etkilenen üreticilerimizin yaralarına bir nebze de olsa merhem olabilmek için çalışıyoruz” diyen Yavaş, her koşulda çiftçilerin yanında olacaklarını söyledi.

Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı yeni paylaşımla çiftçilere şu sözlerle seslendi: “Türkiye’nin 2021 yılındaki en büyük tohum dağıtımı programına başladık. Ankara genelinde 567 bin 420 dönümlük alanı 12 bin ton buğday ve arpa tohumu ile buluşturuyoruz. Bizim desteklerimiz çiftçilerimizin emekleriyle buluştukça hem üreticimiz hem da Ankara’mız kazanacak.”

Yüzde 90’ı hibe yüzde 10’u çiftçi katkı paylı buğday ve arpa tohumu desteğine rekor başvuru üzerine dağıtım sürecini başlatan Kırsal Kalkınma Hizmetleri Daire Başkanlığı, Türkiye’nin bu yılki en büyük tohum desteğini de sağlamış olacak.

17 BİN 270 ÇİFTÇİ...

Buğday ve arpa tohumu dağıtımına ilk olarak Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerinden başlanırken, 25 ilçenin tamamında 10 bin 911 çiftçiye 9 bin ton buğday, 6 bin 359 çiftçiye ise 3 bin ton arpa tohumu desteğinde bulunulacak.

Toplam 17 bin 270 çiftçiye 12 bin ton arpa ve buğday tohumu dağıtımı yapacaklarını belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Şube Müdürü Gülhan Emiroğlu, arpa ve buğday tohumu desteği ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Şereflikoçhisar’dan buğday ve arpa tohumu desteğimizi başlattık. Ankara’da 9 bin ton buğday, 3 bin ton da arpa tohumu dağıtacağız. 10 bin 911 çiftçimize buğday, 6 bin 359 çiftçimize ise arpa tohumu desteği sağlayacağız. Şereflikoçhisar’da 820 çiftçi 666 bin 700 kilogram buğday, 320 çiftçi de 157 bin 500 kilogram arpa tohumunu aldı. İlçelerimizde dağıtımlarımız devam edecek.”

Çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği arpa ve buğday tohumu desteği sayesinde Başkent’te 567 bin 420 dekarlık alanda ekim yapılacak.