Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan art arda paylaşım

A Milli Takım'ın Letonya deplasmanında kazanmasının ardından Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan art arda paylaşımlar geldi.

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2021 Salı, 01:07
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan art arda paylaşım
Abone Ol google-news

2022 Dünya Kupası hedefine yeni hocası Stefan Kuntz'la devam eden A Milli Takım, Letonya deplasmanında çok kritik bir maça çıktı. 70'te Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Türkiye 75'te Serdar Dursun'la beraberliği buldu, 90+8'de  Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle sahadan 1-2 galip ayrıldı.

Maçın bitmeden hemen önce paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Dünya Kupası yolunda Letonya karşısında önemli bir galibiyet alan A Milli Futbol Takımı’mızı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, maçın bitmesinin ardından bir tweet daha attı. Bir önceki paylaşımını alıntılayan Yavaş,  "Heyecandan erken paylaşmışım" dedi. 

Maçın ardından bir açıklama da Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu,  A Milli Takım'ı tebrik etti. İmamoğlu paylaşımında, "90+8  Yaşasın Milli Takım" ifadesini kullandı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler