Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan art arda paylaşım
A Milli Takım'ın Letonya deplasmanında kazanmasının ardından Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan art arda paylaşımlar geldi.
2022 Dünya Kupası hedefine yeni hocası Stefan Kuntz'la devam eden A Milli Takım, Letonya deplasmanında çok kritik bir maça çıktı. 70'te Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Türkiye 75'te Serdar Dursun'la beraberliği buldu, 90+8'de Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle sahadan 1-2 galip ayrıldı.
Maçın bitmeden hemen önce paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Dünya Kupası yolunda Letonya karşısında önemli bir galibiyet alan A Milli Futbol Takımı’mızı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Dünya Kupası yolunda Letonya karşısında önemli bir galibiyet alan A Milli Futbol Takımı’mızı yürekten kutluyorum.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 11, 2021
Bizlere yaşattığınız gurur için teşekkürler #BizimÇocuklar ????
Mansur Yavaş, maçın bitmesinin ardından bir tweet daha attı. Bir önceki paylaşımını alıntılayan Yavaş, "Heyecandan erken paylaşmışım" dedi.
Heyecandan erken paylaşmışım :) https://t.co/oLAjERd2bv— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 11, 2021
Maçın ardından bir açıklama da Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, A Milli Takım'ı tebrik etti. İmamoğlu paylaşımında, "90+8 Yaşasın Milli Takım" ifadesini kullandı.
90+8 ??— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 11, 2021
Yaşasın Milli Takım
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