Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan art arda paylaşım

12 Ekim 2021 Salı, 01:07

2022 Dünya Kupası hedefine yeni hocası Stefan Kuntz'la devam eden A Milli Takım, Letonya deplasmanında çok kritik bir maça çıktı. 70'te Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Türkiye 75'te Serdar Dursun'la beraberliği buldu, 90+8'de Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle sahadan 1-2 galip ayrıldı.

Maçın bitmeden hemen önce paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Dünya Kupası yolunda Letonya karşısında önemli bir galibiyet alan A Milli Futbol Takımı’mızı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası yolunda Letonya karşısında önemli bir galibiyet alan A Milli Futbol Takımı’mızı yürekten kutluyorum.



Bizlere yaşattığınız gurur için teşekkürler #BizimÇocuklar ???? — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 11, 2021

Mansur Yavaş, maçın bitmesinin ardından bir tweet daha attı. Bir önceki paylaşımını alıntılayan Yavaş, "Heyecandan erken paylaşmışım" dedi.

Heyecandan erken paylaşmışım :) https://t.co/oLAjERd2bv — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 11, 2021

Maçın ardından bir açıklama da Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, A Milli Takım'ı tebrik etti. İmamoğlu paylaşımında, "90+8 Yaşasın Milli Takım" ifadesini kullandı.