Mansur Yavaş: 'Hatay Havalimanı'nın uçuşlara açılması için çalışmalara başladık'

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 12:51

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 14:45

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilde yıkıcı etki yapan 6 Şubat depreminde Hatay Havalimanı'nın pisti de kırıldığı için kullanıma kapatılmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri pistin tamir edilerek uçuşların yeniden başlaması için burada çalışmaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Hatay Havalimanı'nın yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başlanıldığını duyurdu.

"ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Yavaş, “Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık. Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor” açıklamasını yaptı.