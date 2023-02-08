CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'ın ardından Osmaniye'de depremzedeleri ziyaret etti

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 11:32

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 13:18

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan iki büyük depremden çevredeki 10 il etkilendi ve büyük yıkıma uğradı. Dün sabah bölgeye giden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adana ve dün gece yarısına kadar Hatay ile ilçelerinde yaptığı incelemelerinin ardından bu sabah Osmaniye’ye geçti.

Büyükşehir belediye başkanları ile Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ve Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü’nün eşlik ettiği CHP lideri Kılıçdaroğlu, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

"BİRİNCİ GÜN UZMAN EKİP YOKTU"

Bir AFAD görevlisi, bölgedeki kurtarma çalışmalarına ilişkin Kılıçdaroğlu’na durumu şöyle anlattı:

“Bilgi Apartmanı…. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı bir apartman. Altı fırındı. Bina yıkıldığında fırında yangın oldu. İlk gün sabah biz buradaydık zaten. İlk etapta canlı, oldukça fazla çıkardık ama sonra çok fazla canlı insan çıkmadı. Halen enkaz altında insanlar var. Hâlâ çalışmalar devam ediyor. Koridor açıldıkça ses dinlemesi yapılıyor. Birinci gün çok fazla uzman ekip yoktu. Genelde gönüllüler, enkaz altında kalanların yakınları bu çalışmaları yaptılar. Dünden itibaren diğer illerden gelen ekiplerle beraber biraz daha sağlıklı organize çalışmalar yapılmaya başlandı.”

"85 MİLYONUN CANINI KURTARMAK DEMEKTİR"

Kılıçdaroğlu birinci önceliğin enkaz altından canlı kurtarmak olduğunu belirttiği görevliye, “Birinci öncelik enkaz altından canlı kurtarmak. Kurtardığınız her can aslında 85 milyonun canını kurtarmak demektir" dedi.