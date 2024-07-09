Mansur Yavaş ile Melih Gökçek nikah masasında bir araya geldi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Mehmet Yiğiner’in oğlu Mehmet Halit Yiğiner’in düğününde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek nikah şahitliği yaptı.

İHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 12:35
Mansur Yavaş ile Melih Gökçek nikah masasında bir araya geldi
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TŞOF Başkanı Mehmet Yiğiner’in oğlu Mehmet Halit Yiğiner ve Feriha Öner’in düğünü Çubuk’ta bir düğün salonunda düzenlendi. 

Yiğiner ve Öner ailelerinin düğününe, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, eski ABB Başkanı Melih Gökçek ve birçok siyasi katıldı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ın kıydığı nikahta, damadın şahitliğini Mansur Yavaş ve Melih Gökçek yaptı.

Düğün töreni, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.


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