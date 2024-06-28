15 yıldır yanındaydı... Mansur Yavaş'ın basın danışmanı Volkan Memduh Gültekin istifa etti

Yaklaşık 15 yıldır Mansur Yavaş'ın basın danışmanlığını yürüten Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin istifa ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2024 - 17:40
15 yıldır yanındaydı... Mansur Yavaş'ın basın danışmanı Volkan Memduh Gültekin istifa etti
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın uzun süredir danışmanlığını yapan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin görevinden istifa etti.

Gültekin 15 yıldır Mansur Yavaş'ın danışmanlığını yapıyordu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Gültekin, istifasını kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

"Veda zamanı..." diyen Gültekin, "Öğretmenim, ağabeyim ve Başkanım Sayın Mansur Yavaş'a hizmet etmek benim için büyük bir onurdu. Ömür boyu gönül bağımız sürecektir. Hakkınızı helal ediniz. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Volkan Memduh Gültekin'in paylaşımı şu şekilde:


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