Mansur Yavaş, oy kullandığı sandıktan 1'inci çıktı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, oy kullandığı sandıktan 1'inci çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Ankara'daki Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullandı.
Yavaş'ın oy kullandığı 4101 numaralı sandıkta 279 oy kullanıldı ve bunlardan 4'ü geçersiz sayıldı.
275 geçerli oydan CHP Adayı Mansur Yavaş’a 236 oy, AK Parti Adayı Turgut Altınok'a 28 oy, Zafer Partisi Adayı Hüseyin Bartu Soral'a 3, DEM Parti Adayı Gülten Kışanak'a 2, Saadet Partisi Adayı Cafer Güneş'e 2, İYİ Parti Adayı Cengiz Topel Yıldırım, Yeni Türkiye Partisi Adayı Serkan Ünver, Türkiye Komünist Hareketi Adayı Figen Topal ve DEVA Partisi Adayı Celal Mümtaz Akıncı'ya 1 oy çıktı.
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