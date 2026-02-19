Mansur Yavaş Ramazan için dayanışma kampanyasını duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan ayı kapsamında "Fitre/Fidye Ver" kampanyasının bu yıl da hayata geçirildiğini açıkladı.
Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara’da iyiliği büyütmek, sofraları bereketlendirmek isteyen hayırseverlerimiz için Fitre/Fidye Ver kampanyamızı bu ramazan ayında da başlatıyoruz. Gelin, iyiliği birlikte büyütelim. Kurduğumuz dayanışma ağına katılmak isteyen vatandaşlarımız için: fitrever.ankara.bel.tr." ifadesini kullandı.
