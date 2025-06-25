Mansur Yavaş'tan 'Kazım Koyuncu' paylaşımı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Mansur Yavaş, müzisyen ve söz yazarı Kazım Koyuncu'nun 20'nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"O KISACIK ÖMRÜYLE KOCA BİR İZ BIRAKTI"

Yavaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türküleriyle direnç, sesiyle hep umut oldu. Doğaya, insana, hayata adanmış o kısacık ömrüyle koca bir iz bıraktı. Şair ceketli çocuğu, Kazım Koyuncu’yu ve bıraktığı koca yüreği saygı, özlem ve sevgiyle anıyorum."